مفوض شؤون الطاقة الأوروبي: نمتلك مخزونًا كافيًا من الغاز لمواجهة الشتاء

وكالة (آكي) الإيطالية للأنباء

بروكسل– أكد مفوض شؤون الطاقة، ماروس سيفكوفيتش اليوم الخميس على أن “الاتحاد الأوروبي يمتلك مخزونًا كافيًا من الغاز لمواجهة الشتاء دون مشاكل وتحت أي ظرف”.

وجاءت تصريحات المسؤول في الجهاز التنفيذي الاوروبي في مؤتمر صحفي عقد في بروكسل في نهاية إجتماع أولي بين روسيا وأوكرانيا، تحت إشراف المفوضية، بشأن إمدادات الغاز الروسي المتجه إلى الاتحاد الأوروبي عبر الأراضي الأوكرانية من أجل توقيع إتفاق جديد بعد ذلك الذي وقع قبل عشر سنوات وتنتهي مدته في نهاية هذا العام.

وقال سيفكوفيتش “لقد فحصنا الموقف. خزانات التخزين تحت الأرض ممتلئة بنسبة 96%. نحن مستعدون جيدًا لأي احتمال”، ومع ذلك فقد أبدى المفوض الاوروبي “تفاؤلاً” حيال المفاوضات القادمة بين موسكو وكييف حول هذا الموضوع بعد اجتماع اليوم.