إيطاليا تستقبل أول دفعة اطفال مرضى ليبيين من بنغازي للعلاج في روما

وكالة (آكي) الإيطالية للأنباء

روما- أعلنت وزارة الخارجية الايطالية اليوم الخميس وصول أربعة مرضى أطفال ليبيين، تم نقلهم بواسطة طائرة سي-130 تابعة لسلاح الجو الايطالي قادمة من بنغازي وهبطت في مطار تشيامبينو بالعاصمة روما.

وأشارت إلى أن هذه العملية الانسانية تأتي كمبادرة من نائبة وزير الخارجية إيمانويلا ديل ري، بالتعاون بين وزارتي الخارجية الدفاع، تخص المجموعة الأولى المكونة من أربعة مرضى أطفال ليبيين، يعانون من أمراض دم خطيرة غير قابلة للعلاج في المرافق الصحية المحلية.

وكان في استقبال المرضى الاطفال في المطار العسكري في روما كل من ديل ري ووكيل وزارة الدفاع جوليو كالفيزي، وتمّ نقلهم على الفور إلى مستشفى (يسوع الطفل) للأطفال في روما، حيث سيتلقون هناك علاجًا طبيًا متخصصًا.

ونوهت وزارة الخارجية بأن هذه المبادرة الإنسانية، التي نفذت بالتعاون مع وزارة الدفاع والوكالة الإيطالية للتعاون الإنمائي والسفارة الإيطالية في طرابلس والمستشفى في روما، هي ” جزء من الالتزام الثابت للحكومة الإيطالية في دعم تحقيق الاستقرار المستدام لليبيا وضمن أنشطة المساعدة الإنسانية العديدة التي تقوم بها إيطاليا لصالح الشعب الليبي في جميع مناطق البلاد، التي تهدف إلى تخفيف معاناته وتحسين ظروف معيشته”.