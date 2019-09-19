إيطاليا: تراشق لفظي بين رئيس الوزراء كونتي وسالفيني

وكالة (آكي) الإيطالية للأنباء

روما- تجدد التراشق اللفظي من على البعد بين رئيس الوزراء الايطالي، جوزيبي كونتي والحليف في الحكومة السابقة، زعيم حزب الرابطة ماتيو سالفيني، الذي فجر أزمة سياسية في شهر آب/أغسطس الماضي بإعلانه سحب الثقة عن حكومة كونتي الاولى وإنهيار الائتلاف الحكومي بين حزبه مع حركة خمس نجوم.

وقال كونتي في مقابلة خلال ندوة سياسية الخميس إن رفضه العودة في حكومة تحالف مع حزب الرابطة سيكون قائماً إلى “ما لانهاية”، وذلك في معرض إجابته على سؤال حول موقفه بعد أن ألمح سالفيني بالتراجع عن سحب الثقة بعد ظهور بوادر تحالف جديد بين حركة خمس نجوم والحزب الديمقراطي.

وبدوره قال سالفيني، في حديث مباشر مع مناصريه عبر منصة (فيسبوك) “يسألني الكثيرون عن كونتي. أنا أعرف واحترم أنطونيو كونتي (مدرب إنتر ميلان لكرة القدم). لا أعرف أي كونتي آخر يستحق التقدير”.