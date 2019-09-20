دي مايو: نقل صلاحيات السياسات التجارية لوزارة الخارجية سيعزز الصادرات الايطالية

وكالة (آكي) الإيطالية للأنباء

روما- رأى وزير الخارجية والتعاون الدولي في الحكومة الايطالية، لويجي دي مايو أن نقله لإدارة السياسات التجارية من وزارة التنمية الاقتصادية إلى وزارة الشؤون الخارجية سيمكِّن سلطات بلاده من أن تكون “أكثر فاعلية في ترويج ‘صنع في إيطاليا’ حول العالم” عبر السفارات والمكاتب القنصلية المسؤولة عن تعزيز “التميّز الإيطالي”.

وحثّ دي مايو، الذي كان وزيراً للتنمية الاقتصادية في حكومة جوزيبي كونتي الأولى، في بث مباشر عبر منصة (فيسبوك) الشركات الايطالية على “توجيه أنظارها خارج حدود أوروبا”. ووصف بالأمر المخجل مساهمة الجنوب الايطالي بـ10% فقط من مجمل الصادرات الايطالية.

يشار إلى أن السلطات الايطالية كانت تقدر المساهمة غير المباشرة لوزارة الخارجية في الناتج المحلي الاجمالي بنسبة 1%.