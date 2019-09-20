صحيفة سورية: بيدرسون إلى دمشق الأحد

وكالة (آكي) الإيطالية للأنباء

روما-أفادت وسائل إعلام سورية مقربة من النظام بأن المبعوث الأممي الخاص إلى سورية غير بيدرسون سيصل إلى دمشق بعد ظهر يوم الأحد القادم، حيث سيلتقي الإثنين نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية والمغتربين، وليد المعلم.

وأشارت صحيفة (الوطن) إلى أن هذه الزيارة تأتي بعد عدة أيام على انتهاء القمة الثلاثية التي جمعت ضامني أستانا في أنقرة، والإعلان عن التوصل إلى اتفاق حول قوائم اللجنة الدستورية.

وذكرت أن بيدرسون سوف يبحث في الإجراءات وآلية عمل اللجنة الدستورية، بعد الاتفاق على أسماء هذه اللجنة كاملة، وأعضائها ونسب توزع الأطراف المكونة لها، عقب المشاورات التي أجراها مبعوث الرئيس الروسي الخاص إلى سورية ألكسندر لافرنتييف مع الرئيس بشار الأسد، حيث لم يجر الاتفاق على آليات عملها والتي بقيت قيد البحث.

ونقلت (الوطن) عن مصادرها “تمسك دمشق بلائحة الأسماء التي قدمتها، رافضة إجراء أي تغيير عليها، وبقيت متمسكة أيضاً بالإجراءات وآليات عمل اللجنة التي تحفظ سيادتها وكرامتها”.

وكانت القمة الثلاثية التي جمعت الرؤساء الروسي فلاديمير بوتين والإيراني حسن روحاني والتركي رجب طيب أردوغان، أفضت إلى الإعلان رسمياً عن التوصل إلى الاتفاق على قائمة أعضاء اللجنة الدستورية، وكشف الرئيس الروسي بأن العمل على تشكيل هذه اللجنة اكتمل ولم يتبق سوى الاتفاق على آليات عملها.

وكان بيدرسن قد زار دمشق في 10 تموز/يوليو الماضي واجتمع بوزير الخارجية السوري، وقالت مصادر رسمية سورية حينها إنه “تم تحقيق تقدم كبير والاقتراب من إنجاز اتفاق لجنة مناقشة الدستور”.

وبحث بيدرسن في تلك الزيارة الرابعة له إلى دمشق منذ توليه منصبه، تشكيل اللجنة الدستورية السورية وآليات وإجراءات عملها، وقالت وكالة الأنباء السورية الرسمية (سانا) إن وجهات النظر “كانت دمتفقة بين الجانبين على أن العملية الدستورية هي شأن سوري، وهي ملك للسوريين وحدهم، وأن الشعب السوري هو وحده من يحق له قيادة هذه العملية، وتقرير مستقبله دون أي تدخل خارجي ووفقاً لمصالحه”.