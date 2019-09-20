المعارضة السورية تدين الفيتو الروسي وموقفها من المشاركة بالدستورية غير واضح

وكالة (آكي) الإيطالية للأنباء

روما- قالت هيئة التفاوض السورية المعارضة إن استخدام روسيا والصين لحق النقض (الفيتو) ضد مشروع القرار البلجيكي الألماني الكويتي أمام مجلس الأمن، والذي طالب بوقف إطلاق النار وحماية المدنيين في إدلب، يُمثّل “استمراراً للتغطية الروسية الصينية على جرائم الحرب والجرائم ضد الإنسانية التي يرتكبها النظام”.

وأوضحت في بيان لها عقب جلسة مجلس الأمن أن هذه الخطوة المتكررة “تمثل سلوكاً سياسياً يستحق الإدانة والاستنكار خاصة وأنه يأتي في سياق الدعم العسكري المباشر الذي تقدمه روسيا للنظام ومشاركتها الفعلية في قصف المدنيين وارتكاب جرائم الحرب بحق الشعب السوري وتدخلها في الشؤون السورية إلى قدر يرقى لكونه احتلالاً مباشراً لسورية”.

لكنها استطردت منوهة بأن “استخدام حق النقض الفيتو من قبل رعاة النظام المجرم لن يسقط مسؤولية المجتمع الدولي تجاه مأساة الشعب السوري، سواء فيما يتعلق بملف جرائم الحرب أو بالكارثة الإنسانية المستمرة أو بملف المعتقلين واللاجئين بالإضافة إلى عشرات الملفات العالقة الأخرى”.

وطالبت الأطراف الفاعلة أن تتحمل مسؤولياتها وأن تعمل بشكل جماعي من أجل إنشاء آلية دولية قادرة على وقف القتل والإجرام بحق الشعب السوري، وفرض الظروف المناسبة لإنجاح حل سياسي مستند إلى القرار 2254.

وكانت روسيا والصين قد أفشلتا تبني مجلس الأمن الدولي لمشروع قرار يقضي بوقف إطلاق النار في إدلب، وحصل مشروع القرار الذي تقدمت به الكويت على تأييد 12 دولة ومعارضة كل من الصين وروسيا وامتناع دولة واحدة.

وكان رئيس هيئة التفاوض العليا السورية المعارضة نصر الحريري قد أكّد الثلاثاء الماضي أن الهيئة لن تحضر اجتماعات اللجنة الدستورية السورية المقبلة قبل توقف القصف على مدينة إدلب في الشمال السوري، وقال إن اللجنة الدستورية “لن يكون لها أي معنى إذا لم يكن هناك وقف إطلاق نار في إدلب”.

ولم يصدر أي رد فعل عن هيئة التفاوض بعد الفيتو الروسي الذي عطّل قرار وقف إطلاق النار في إدلب.

وتأتي تصريحات الحريري عقب إعلان الدول الضامنة لمسار أستانا (روسيا وتركيا وإيران) الاثنين الماضي توصلهم إلى اتفاق حيال تشكيل اللجنة الدستورية المعنية بوضع دستور جديد لسورية، دون أن تحدد وقتاً لانطلاقها كما لم تنشر جدولاً زمنياً لها أو آلية عملها.