إيطاليا: دي مايو يطالب الحكومة بعدم التقليل من قضية الهجرة

وكالة (آكي) الإيطالية للأنباء

روما- طالب وزير الخارجية الايطالي، لويجي دي مايو من الشريك في الائتلاف الحاكم، الحزب الديمقراطي، بعدم التقليل من مسألة تدفقات المهاجرين.

وقال دي مايو، الرئيس السياسي لحركة خمس نجوم، في مقال على مدونة الحركة، “بينما نقوم بأفعال أخرى، هناك دائمًا مسألة الهجرة. لأنني لا أريد أن تبدأ هذه الحكومة في التقليل من شأن هذه القضية المعقدة. لقد شرعنا في السير على درب بدأ يعطي نتائج ونريد الاستمرار في ذلك”، في إشارة لتصريحات مطمئنة من مسؤولين ألمان وفرنسيين ومن رئيسة المفوضية الجديدة بأن الحكومة الايطالية لن تتحمل وحدها عبء إستقبال المهاجرين.