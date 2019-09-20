البابا مخاطباً الأطباء: لا للمساعدة على الانتحار

وكالة (آكي) الإيطالية للأنباء

الفاتيكان ـ قال البابا فرنسيس مخاطباً الأطباء: “لا للمساعدة على الانتحار”، في إشارة الى الموت الرحيم.

ولدى استقباله قبل ظهر اليوم في القصر الرسولي وفدا من الاتحاد الوطني لنقابات الجراحين وأطباء الأسنان في إيطاليا، توقف البابا عند “اهتمام الاتحاد خلال السنوات الثلاث الأخيرة بكيفية ممارسة مهنة الطب بأفضل شكل ممكن في إطار اجتماعي متغير”، وذلك “لتحديد التغيرات المفيدة ولمس الاحتياجات الضرورية للأشخاص كي يقدم لهم الأطباء علاقة إنسانية جيدة، إلى جانب الكفاءة المهنية”.

ووفقا لما ذكرته إذاعة الفاتيكان، فقد “أراد الأب الأقدس التذكير هنا بكون الطب خدمة للحياة البشرية، أي أنه يرتبط بالشخص في سلامته الروحية والمادية وبُعدَيه الفردي والاجتماعي”، فـ”الطب في خدمة الإنسان بشكل كامل”، وأن “هذه هي قناعة الأطباء والتي تقود إلى القلق المبرَّر لما يتعرض له الطب اليوم”.

ثم تحدث البابا عن “ضرورة النظر إلى المرض لا كمجرد أمر طبي، بل باعتباره وضع شخص، أي المريض، ومن هذه الرؤية الإنسانية يجب على الأطباء أن يقِيموا علاقتهم مع المريض، ويتطلب هذ تمتع الطبيب، إلى جانب الكفاءة المهنية والتقنية، بنظام قِيم ومعانٍ يمنح من خلالها معنى للمرض ولعمل الطبيب ويجعل كل حالة مرضية لقاءً إنسانياً”.

وشدد بيرغوليو على “أهمية ألا ينسى الطبيب تفرّد كل مريض بكرامته وضعفه، أمام أية تغيرات في الطب أو في المجتمع. المريض هو رجل أو امرأة يجب أن يرافَق بضمير وذكاء وحنان، وبشكل خاص، في الحالات الأكثر خطورة”.

وواصل البابا فرنسيس مؤكدا أنه “بهذا التصرف يمكن ويجب رفض أية توجهات، تفرضها تغيّرات تشريعية أيضا، نحو استخدام الطب لإرضاء رغبة محتملة بالموت لدى المريض، وذلك من خلال تقديم المساعدة على الانتحار أو التسبب به عبر الموت الرحيم”.

ووصف فرنسيس “هذا السلوك بأنه طرق متسرعة أمام اختيارات ليست تعبيرا عن حرية الشخص كما يمكنها أن تبدو، وذلك حين تشمل إمكانية إقصاء المريض أو الشفقة الزائفة أمام طلب المساعدة على استباق الموت”.

وذكّر الحبر الأعظم في هذا السياق بما كتب القديس البابا يوحنا بولس الثاني في الرسالة العامة “إنجيل الحياة” حول مسؤولية العاملين في قطاع الصحة، والتي “لا بد من أن تستمد معناها الأعمق ودعمها الأقوى من تلك المبادئ الأخلاقية التي ترتكز عليها وظائف الصحة، وهي مبادئ ملتصقة بتلك الوظائف التصاقاً عضوياً، ولا يمكن التهاون فيها، كما يُقر بذلك قَسَم هيبوقراطوس الذي لا يزال حديثاً رغم قِدمه والذي يُلزِم كل طبيب أن يتعهد احترام الحياة البشرية وقدسيتها احتراماً مطلقاً”.

واختتم فرنسيس حديثه طالبا “بركة الله لعمل الأطباء”، وموكلا إياهم لـ”شفاعة مريم العذراء شفاء المرضى”، ثم سأل البابا “الجميع ألا ينسوا أن يصلّوا من أجله”.