رئيس البرلمان الأوروبي يدعو لإجراءات جريئة لمحاربة التغير المناخي

وكالة (آكي) الإيطالية للأنباء

بروكسل – دعا رئيس البرلمان الأوروبي، ديفيد ساسولي زعماء دول العالم إلى اتخاذ إجراءات جريئة لمواجهة مخاطر التغير المناخي.

ونقُل هذا الموقف عن ساسولي اليوم قبيل انعقاد قمة العمل المناخي، على هامش اجتماعات الجمعية العامة للأمم المتحدة الأسبوع القادم في نيويورك.

وجاء في كلام ساسولي: “كوكبنا في حالة الطوارئ، لا يمكننا الاكتفاء بالتفرج على انقراض مئات الأنواع كل يوم، وذوبان الجليد ووقوع الكوارث الطبيعية التي تؤدي بحياة الآلاف من البشر”.

ويرى رئيس الجهاز التشريعي الأوروبي أن القادة السياسيين في مختلف دول العالم يتحملون مسؤولية تاريخية في العمل لمواجهة التغير المناخي.

ويستند المسؤول الأوروبي على التقارير العلمية الدولية التي تقول أن أمام البشر أقل من عقد من الزمن لوقف تراجع حالة كوكب الأرض.

وعلق ساسولي على المظاهرات التي تعم العديد من مدن العالم من أجل تحفيز السياسيين على التحرك لإنقاذ الأرض، مشيراً إلى أن هذا الزخم بات أقوى من أي وقت مضى. ومضى قائلاً: “يطالبنا الشباب بالعمل لإنقاذ مستقبلهم”.

وناشد المسؤول الأوروبي قادة العالم الاستفادة من فرصة القمة القادمة وجعلها نقطة تحول حقيقية واتخاذ إجراءات فورية وجريئة ضد التغير المناخي.

وعبر رئيس البرلمان الأوروبي عن اسفه لعدم تمكن زعماء الدول الأوروبية من الاتفاق على استراتيجية للوصول إلى اقتصاد خال من الكربون عام 2050

وهذا ويشارك وفد من البرلمان الأوروبي في أنشطة الجمعية العامة للأمم المتحدة في دورتها الـ74 الأسبوع القادم، خاصة تلك المتعلقة بالمناخ والتنمية