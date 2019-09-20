أفراموبولوس يشارك بإجتماع مالطا حول الهجرة

وكالة (آكي) الإيطالية للأنباء

بروكسل – يشارك المفوض الأوروبي المكلف شؤون الهجرة ديمتريس أفراموبولوس في اجتماع مالطا لوزراء داخلية أوروبيين لبحث مشكلة انزال وتقاسم المهاجرين الذين يتم انقاذهم في البحر الأبيض المتوسط.

ومن المقرر أن يعقد وزراء داخلية إيطاليا، فرنسا، اسبانيا، مالطا وفنلندا، بوصفها الرئيس الدوري للاتحاد الأوروبي اجتماعاً يوم الاثنين القادم في العاصمة فاليتا لتدارس آخر تطورات ملف الهجرة خاصة الشق المتعلق بآليات دائمة لتقاسم أعباء إستقبال المهاجرين وعمليات الإنزال.

وفي هذا الصدد، تؤكد بروكسل أنها لا تمتلك حق المبادرة في تحديد مكان انزال المهاجرين الذين يتم انقاذهم في المتوسط، ولكنها تستطيع لعب دور المنسق في عمليات التوزيع لاحقاً، فـ”نحن نرغب برؤية آليات محددة للإنزال”، وفق المتحدثة باسمها ناتاشا برتود.

وتشهد العواصم الأوروبية مناقشات ومشاحنات في كل مرة يجري فيها انقاذ مهاجرين ويتعين البحث عن مكان آمن لإنزالهم ومن ثم توزيعهم على الدول الأعضاء والتي غالباً ما تُتهم بالتلكؤ.

وكانت عدة دول أوروبية قد توصلت خلال الصيف الماضي إلى آلية مؤقتة للإنزال، أملاً في انجاز اتفاق على قواعد محددة لاحقاً.

ويأتي اجتماع مالطا في الوقت الذي تتصاعد فيه الأصوات في مختلف أنحاء الدول الأوروبية لحث رئيسة المفوضية المنتخبة اورسولا فون دير لاين على تقديم اقتراحات جديدة لإصلاح نظام الهجرة واللجوء الأوروبي برمته.