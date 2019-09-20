نتنياهو يلتقي غرينبلات

وكالة (آكي) الإيطالية للأنباء

القدس- قال مكتب رئيس الوزراء الاسرائيلي إن بنيامين نتنياهو التقى اليوم المبعوث الأمريكي إلى الشرق الأوسط، جيسون غرينبلات في مقر إقامة رئيس الوزراء.

واضاف “حضر اللقاء أيضا السفير الأمريكي لدى إسرائيل ديفيد فريدمان والسفير الإسرائيلي لدى الولايات المتحدة رون ديرمر”

وكان غرينبلات قدم استقالته من منصبه والتي ستدخل حيز التنفيذ بعد أسابيع. ويتوقع أن يتم خلال نفس الفترة الكشف عن خطة الأمريكية المعروفة باسم صفقة القرن.

وقد اعتبر مسؤول فلسطيني كبير في تصريح سابق لوكالة (آكي) الايطالية إعلان الاستقالة “دليلا على فشل إضافي لخطة صفقة القرن الأمريكية”. وقال المسؤول، الذي فضل عدم الكشف عن إسمه “بعد عامين ونصف من العمل فإن غرينبلات لم يحقق سوى الفشل ، لقد ارضى إسرائيل بشكل كامل ولكن بالمقابل فقد أغضب الفلسطينيين وأغضب الأوروبيين والكثير من العرب”. وأضاف “النهج الذي سار عليه غرينبلات لم يكن كذلك الذي ينتهجه الوسطاء في كل القضايا الدولية فقد أعلن صراحة إنه مع أشد المطالب الإسرائيلية تطرفا بما فيها الإستيطان وتهويد القدس واعتبر أن أراضي الضفة الغربية هي أراض متنازع عليها”.