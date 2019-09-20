كاهن إيطالي يدعو سالفيني للنأي بنفسه عن تصريحات عضو من حزبه عن الدعارة

وكالة (آكي) الإيطالية للأنباء

الفاتيكان – دعا كاهن إيطالي زعيم حزب الرابطة ماتيو سالفيني للنأي بنفسه عن تصريحات أحد أعضاء حزبه بخصوص استخدام الدعارة في مجال الترويج.

وقال الأب ألدو بونايوتو من جماعة البابا يوحنا الـ23، معلقًا على “الاقتراح الفادح الذي طرحه المستشار الإقليمي لحزب الرابطة في مقاطعة توسكانا”، وسط البلاد، آملاً أن “ينأى الحزب الذي وزعيمه، بنفسه عن التصريحات غير المقبولة”، التي تعرض فكرة “عرض النساء في واجهات كوسيلة ناجعة لتشجيع السياحة”.

وأضاف الكاهن أنه “عند إطلاق مثل هذه المقترحات غير المعقولة والواطئة، يجب أن يتخيل المرء أولاً، أن في تلك الشوارع أو على واجهات تلك المتاجر، لا توجد فقط فتيات أتين من بلدان فقيرة، بناته وحفيداته المدللات للغاية أيضًا”.

ورأى الأب بونايوتو، أن “هذا الأمر يشبه إدراج تجارة الدعارة القسرية بين العروض السياحية للمنتجعات الخاصة بحمامات المياه المعدنية في المنطقة”، والتي “تود جعل الدولة (قوّاداً) كبيرا للمنظمات الإجرامية التي تمارس على الصعيد الدولي، ثلاثة أعمال غير مشروعة تبني عليها ازدهارها الاقتصادي الهائل: المخدرات والأسلحة والدعارة”.

واختتم رجل الدين مستشهدا بقول البابا فرنسيس، إن “الدعارة جريمة ضد الإنسانية”، وكذلك قول رئيس الجمهورية سيرجو ماتاريلا، الذي قال محذراً “لا للعبودية مطلقاً”.