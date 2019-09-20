دي مايو: لا تكفي إعادة توزيع المهاجرين أوروبياً

وكالة (آكي) الإيطالية للأنباء

روما – قال وزير الخارجية الإيطالي لويجي دي مايو إن إعادة توزيع المهاجرين أوروبياً لا تكفي، وستكون هناك قريباً، مستجدات حول إعادة المهاجرين الى أوطانهم.

وأضاف دي مايو في تصريحات على هامش لقاء سنوي في مدينة أسيزي (وسط) عن القديس فرنسيس، “صحيح أننا نعمل مع أوروبا للتوصل إلى اتفاق بشأن إعادة توزيع المهاجرين”، لكن يجب علينا ألا ننجرف وراء التحمس السهل”.

وذكر رئيس الدبلوماسية الإيطالية أنه “عند الإفراط بالتأكيد على مفهوم إعادة توزيع المهاجرين، فقد يخلق ذلك آلية يتمكن من خلالها المتاجرين بالبشر من إقناع كثير من اليائسين الذين ينطلقون من سواحل شمال إفريقيا للوصول إلى شواطئنا”، ولهذا السبب “كوزارة خارجية، سننشر في الأيام المقبلة بعض المستجدات عن آليات الإعادة إلى الوطن”.

وبعد تشديده على أهمية “استقرار ليبيا أيضًا في الحد من إنطلاق المهاجرين”، أعلن وزير الشؤون الخارجية الجديد: “سأذهب شخصيًا إلى تونس، حيث تولد حكومة جديدة، لبحث اتفاقيات لإعادة المهاجرين إلى أوطانهم”.