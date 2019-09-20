مستثمر إيطالي: على الحكومة الخروج من منطق الحملة الانتخابية

وكالة (آكي) الإيطالية للأنباء

ماتيرا – أكد مستثمر إيطالي “الحاجة إلى الخروج من منطق الحملة الانتخابية نظراً للأمور الحرجة التي نمرّ بها”.

وقال رئيس اتحاد الصناعيين الإيطاليين (كونفيندوستريا)، فينتشنتسو بوتشا، إنه “بدلاً من ذلك، نحن نحتاج إلى قدرة لحكم البلاد في السنوات المقبلة برؤية واضحة جدًا، دون الحاجة بالضرورة إلى توافق في الآراء يعني مجرد توجهات وتكتيكات، وليس استراتيجية معينة”.

وفي تصريحات على هامش مؤتمر مع مجموعة إنتيزا سان باولو المصرفية في مدينة ماتيرا (مقاطعة بوليا ـ جنوب) عاد بوتشا للدعوة الى “استعادة الاستقرار السياسي المأمول، والذي لا تهدده مرة أخرى، قرارات رئيس الوزراء الأسبق ماتيو رينزي، بتركه الحزب الديمقراطي وتأسيس حزب جديد”.

وأردف رئيس (كونفيندوستريا)، “دعونا نأمل ألا حدث هذا مجدداً”، لأن “الاستقرار شرط أساسي للنمو”، فـ”بدون نمو، لا يوجد عمل”، وخلص إلى القول إن “الهدف الكبير إذا كان نمو سوق العمل، وبشكل خاص بالنسبة للشباب، فيجب أن يركز قانون الموازنة القادم على هذا الأمر”.