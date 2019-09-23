مشاورات المكلف بتشكيل الحكومة الإسرائيلية تصل إلى مأزق

وكالة (آكي) الإيطالية للأنباء

القدس – وصلت مشاورات الرئيس الإسرائيلي رؤوفين ريفلين مع الأحزاب الفائزة بالانتخابات حول شخصية المكلف بتشكيل الحكومة الجديدة الى مأزق، بعد حصول زعيم حزب “أزرق أبيض” بيني غانتس على أعلى الأصوات وحصول زعيم حزب “الليكود”، رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو على أعلى التوصيات.

واستدعى ذلك تدخل الرئيس الإسرائيلي بدعوة كل من نتنياهو وغانتس الى لقاء ثلاثي مساء اليوم للبحث في هذا المأزق.

ومع إنتهاء مشاورات استمرت يومين مع قادة الأحزاب، فقد تقدم نتنياهو بحصوله على 55 صوتا فيما اوصى 54 عضو كنيست بتكليف بيني غانتس بمهمة تشكيل الحكومة.

وكانت الانتخابات الإسرائيلية قد أفرزت فوز “أزرق أبيض” بحصوله على 33 مقعدا مقابل 31 مقعدا لليكود.

وقد أعلنت القائمة العربية المشتركة توصيتها للرئيس الإسرائيلي بتكليف غانتس بتشكيل الحكومة، لكن التجمع الوطني الديقراطي، الذي لديه 3 مقاعد وهو جزء من القائمة المشتركة، رفض التوصية ما جعل نتنياهو هو الأعلى أصواتا.

وعليه فان عشرة نواب فقط قدموا هذه التوصية.