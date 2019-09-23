الطيبي: توصيتنا هدفها اسقاط نتنياهو

وكالة (آكي) الإيطالية للأنباء

القدس – قال النائب العربي في الكنيست أحمد الطيبي “اننا اتخذنا قرارا صعبا ولكنه قرار شجاع وقيادي هدفه اسقاط نتنياهو، الذي حرض ضد شعبنا وجمهورنا، عمق الاحتلال، خطط لضم الاراضي الفلسطينيه ونزع الشرعية عن المواطن العربي وقيادته المنتخبة”.

واشار عضو الكنيست في هذا الصدد الى توصية 10 نواب عرب بتكليف زعيم حزب “ازرق ابيض” بيني غانتس بتشكيل الحكومة.

واضاف الطيبي في تصريح ارسله لوكالة (آكي) الايطالية للأنباء، الاثنين، “ليس سهلا علينا التوصيه على بيني غانتس، لكنه موقف قيادي لا بد منه لاقصاء نتنياهو عن الحكم وانقاذ المنطقة من سياسته التوسعية وهيمنته بلا حساب او رقيب”.

وتابع: “توصيتنا واكبها حوار واتصالات لانجازات لجمهورنا في مجالات عدة، اهمها محاربة الجريمة، ميزانيات البلدات العربيه، الغاء قوانين عنصرية مثل قانون كمنتس، تجميد اوامر الهدم، وربط البيوت بالكهرباء، سن قانون اساسه المساواة، منع تغيير الوضع القائم في المسجد الاقصى، رفع الحصار عن غزة وعودة اهالي اقرث وبرعم وغيرها”.