البابا: الإعلام رسالة بالنسبة للكنيسة

وكالة (آكي) الإيطالية للأنباء

الفاتيكان ـ قال البابا فرنسيس إن الإعلام يعدّ بمثابة رسالة بالنسبة للكنيسة.

ولدى استقباله في القصر الرسولي بالفاتيكان الاثنين، مدراء وموظفي دائرة الاتصالات الفاتيكانية، شجع البابا ضيوفه على “ممارسة مهنتهم بعيداً عن الإعلان والترويج والاقتناص”، مشيرا إلى أن “هذا النشاط ينبغي أن يكون مسيحياً، وأن الاقتناص ليس مسيحياً”.

وذكّر فرنسيس وفقا لما ذكرته إذاعة الفاتيكان، بأن “الكنيسة تنمو من خلال جذب الآخرين والشهادة التي هي بُعد من أبعاد الاستشهاد”، ثم حذّر من “مغبة الاستسلام الذي يمكن أن يدخل إلى قلب المسيحيين وهو لا يأتي من عند الله”.

كما ذكّر البابا بأن “العالم وثني، وهو ليس أمراً حديثا، وهذا البعد الوثني يتجلى اليوم من خلال الأمور الدنيوية”. ولفت إلى “النداءات التي تدعو الكنيسة إلى الانغلاق والتقوقع على ذاتها”. ودعا إلى “عدم الخجل من كون الكنيسة قليلة العدد، لأنها كخميرة وملح في الأرض”.

وأشار بيرغوليو في هذا السياق إلى كلمات القديس فرنسيس الأسيزي لتلاميذه عندما قال لهم: “اكرزوا بالإنجيل وإذا اقتضت الضرورة افعلوا ذلك بالكلام”! واختتم مذكّراً الحاضرين بأن “الشهداء يعطون حياة للكنيسة”، داعياً ضيوفه إلى “نقل هذا الغنى الكبير. وشكر دائرة الاتصالات مشيرا إلى أنها أول دائرة فاتيكانية يرأسها شخص علماني”.