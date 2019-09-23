بيدرسن يصف محادثاته في دمشق بـ”الجيدة جداً” ويتواصل مع المعارضة

وكالة (آكي) الإيطالية للأنباء

روما ـ وصف المبعوث الأممي الخاص لسورية غير بيدرسن، لقائه بالمسؤولين السوريين في دمشق اليوم الاثنين، بـ”الإيجابية جداً” فيما يتعلق بمناقشة القضايا المتعلقة بتشكيل اللجنة الدستورية، كما أوضح أنه اتصل برئيس هيئة المفاوضات السورية المعارضة، وأجرى محادثات “إيجابية”، وقال إنه سيقوم باطلاع الأمين العام على نتائج محادثاته هذه.

وأضاف بيدرسن “زرت دمشق للمرة الأخيرة في تموز/يوليو لإجراء مشاورات مع الحكومة السورية، ومنذ ذلك الوقت، أجريت عدة جولات من المشاورات مع هيئة المفاوضات السورية، واليوم عقدت اجتماعاً إيجابياً جداً مع نائب رئيس الوزراء ووزير الخارجية والمغتربين السوري وليد المعلم لاستكمال مناقشة كافة القضايا المتعلقة بتشكيل اللجنة الدستورية، وقد تواصلت اليوم أيضاً مع رئيس هيئة المفاوضات السورية نصر الحريري، وأجريت محادثات إيجابية معه، وسأقوم باطلاع الأمين العام على نتائج محادثاتي”.

ولم يُشر المبعوث الأممي في بيانه الذي نشره عقب انتهاء محادثاته في دمشق إلى مصير اللجنة الدستورية أو إن كانت دمشق قد وافقت على تذليل العقبات أو التخلي عن الشروط التي تفرضها على تشكيل اللجنة.

إلى ذلك، قالت وكالة الأنباء الرسمية السورية (سانا) إن وزير الخارجية والمغتربين وليد المعلم استقبل بيدرسن اليوم وجرى خلال اللقاء “بحث القضايا المتبقية المتعلقة بتشكيل اللجنة الدستورية وآليات وإجراءات عملها بما يضمن قيامها بدورها وفق إجراءات واضحة ومتفق عليها مسبقاً وبعيداً عن أي تدخل خارجي”.

ووصفت بدورها المحادثات بـ”الإيجابية والبناءة”، وأشارت إلى أن وجهات النظر “متفقة على التأكيد بأن الشعب السوري هو الوحيد الذي له الحق بقيادة العملية الدستورية، وعلى ضرورة أن يقوم السوريون بتقرير مستقبلهم بأنفسهم دون أي تدخل أو ضغوطات خارجية… بالإضافة إلى التأكيد على ضرورة الاحترام الكامل لسيادة سورية واستقلالها ووحدة أراضيها”.

ووصفت الوكالة المفاوضات بين النظام والمعارضة بأنه “حوار سوري سوري”، وأن هدفه “للوصول إلى حل سياسي بقيادة وملكية سورية، بالتوازي مع ممارسة حقها الشرعي والقانوني في الاستمرار في مكافحة الإرهاب”.

ووفق مصادر في المعارضة السورية فإن النظام السوري مازال يضع شروطاً على تشكيل اللجنة الدستورية، منها فيتو على أسماء بد ذاتها، وإصرار على عقد أعمال اللجنة في دمشق، وأن تكون القرارات الصادرة عن اللجنة مرجعية واستشارية وغير مُلزمة.

وكان بيدرسن قد زار دمشق في 10 تموز/ يوليو الماضي واجتمع بوزير الخارجية السوري وليد المعلم، وقالت مصادر رسمية سورية إنه “تم تحقيق تقدم كبير والاقتراب من إنجاز اتفاق لجنة مناقشة الدستور”، وكما هو الحال في أعقاب هذه الزيارة، وصف بيدرسن محادثاته الماضية بأنها “جيدة”، وأن هناك “تقدماً كبيراً في المحادثات، لكن لا يزال هناك المزيد مما سيتم بحثه”.

واتخذ قرار بتشكيل لجنة معنية بصياغة دستور سوري جديد أثناء مؤتمر الحوار الوطني السوري في مدينة سوتشي الروسية، أواخر كانون الثاني 2018، وتسعى روسيا أن يكوت سوتشي مرجيعتها بينما تؤكد الولايات المتحدة ودول أوربية غربية أن المرجعية يجب أن تبقى اجتماعات جنيف التي تمت برعاية دولية.

إلى ذلك، التقى رئيس هيئة التفاوض نصر الحريري اليوم مع مفوضة الاتحاد الأوربي للسياسة الخارجية فيديريكا موغيريني في مقر الأمم المتحدة في نيويورك، ودار الحديث وفق إعلام الهيئة حول الوضع العام في شمال غرب سورية، وطالب وفد الهيئة بأن يتخذ الاتحاد الأوربي موقفاً سياسياً قوياً يمنع الاعتداءات على المدنيين في المنطقة وزيادة الدعم الإنساني، فضلاً عن الحديث عن العملية السياسية وفق قرارات الشرعة الدولية والقرار 2254.