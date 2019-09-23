ناشطة إنسانية إيطالية: على كونتي إلغاء الاتفاقيات بشأن الهجرة مع ليبيا

وكالة (آكي) الإيطالية للأنباء

باليرمو – دعت ناشطة إنسانية إيطالية رئيس الوزراء الإيطالي جوزيبّي كونتي الى إلغاء الاتفاقيات المبرمة مع ليبيا بشأن الهجرة.

وأضافت إبنة مؤسس منظمة (إيميرجنسي) ومديرتها السابقة، تشيشيليا سترادا، “صحيح يا رئيس الوزراء كونتي، أن هناك مئات المهاجرين الذين توقفهم ليبيا”، فـ”57٪ من الذين يفرون عن طريق البحر اليوم، يتم اعتراضهم من قبل خفر السواحل الليبي الذي يعيدهم الى البلاد، ليعودا لاحقا الى معسكرات الحشر، التعذيب ومن ثم الى ايدي المتاجرين بالبشر مجدداً”.

وتابعت سترادا، في تغريدة على مدونة (تويتر) للتواصل الاجتماعي، أنه “ليس هناك ما يدعو للتباهي”، بل “يجب تمزيق الاتفاقيات التي أبرمت مع ليبيا”.