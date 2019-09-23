رئيس النواب الإيطالي: السبيل الوحيد الممكن لمواجهة الهجرة هو العمل مع أوروبا

وكالة (آكي) الإيطالية للأنباء

نابولي – قال رئيس مجلس النواب الإيطالي روبيرتو فيكو “السبيل الوحيد الممكن لمواجهة أزمة الهجرة هي العمل مع الاتحاد الأوروبي، وعقد اجتماعات ولقاءات وتشكيل لجان لمحاولة توزيع المهاجرين”.

وفي تصريحات خلال زيارته قصر الفنون في نابولي الاثنين، أضاف فيكو “يبدو لي أنها عملية متمدنة، لكن يجب أن تتحمل مسؤوليتها أوروبا بأسرها، لأن إيطاليا لا يمكن أن تبقى بمفردها في مجال الاستقبال”، وأردف “إنني أرحب كثيرا بقمة تتحدث عن هذا الموضوع”.

في سياق آخر، أعرب رئيس مجلس النواب عن “الإعتقاد بأن من الصواب أن يكون الاستثمار الرئيسي في مجالي التعليم والتنشئة”. فـ”إن كان يمكن للأموال أن تأتي من إعادة توزيع الإنفاق الداخلي في الدولة، وإن كان بإمكان وزير الاقتصاد إعداد مناورة للميزانية بمبالغ كبيرة لأجل المدرسة، فليس بإمكاني إلا أن أكون متفقاً مع ذلك”.

وخلص فيكو الى القول: “إذا لم نتعامل بشكل نهائي مع موضوع التعليم، فالمدرسة، التدريب، الأخصائيين الاجتماعيين والقطاع المدرسي بأكمله لن يذهب إلى أي مكان”.