رينزي: آمل أن تستمر الحكومة قدر الإمكان

وكالة (آكي) الإيطالية للأنباء

روما – رد رئيس الوزراء الإيطالي الأسبق ماتيو رينزي على السؤال: إلى متى ستستمر الحكومة؟ بالقول “آمل أن تستمر قدر الإمكان، لأننا نحتاج إلى وضع الأمور في نصابها الصحيح”، في إشارة الى الأوضاع في البلاد.

وأضاف رينزي في تصريحات متلفزة الاثنين، “لذلك، هناك حاجة لتجنب زيادة ضريبة القيمة المضافة وإعادة دفع عجلة الاقتصاد”، مشيرا الى أن “الوضع صعب للغاية على المستوى الدولي من ناحية الناتج المحلي الإجمالي في بلادنا”.

وخلص مؤسس حزب “إيطاليا حيّة” بعد انشقاقه عن الحزب الديمقراطي الحاكم، بالقول “لذلك كل ما يمكننا فعله اليوم هو دعم الحكومة، وأعتقد، آمل وأؤمن بأن تنتهي هذه الولاية بشكل طبيعي”، لذلك “سينتخب هذا البرلمان رئيس الجمهورية القادم، هذا هو توقعي”.