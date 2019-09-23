أسقف أفريقي: تنظيم داعش لم يمت

وكالة (آكي) الإيطالية للأنباء

روما ـ قال أسقف أفريقي إن تنظيم (داعش) لم يمت لحد الآن، بل مجرد أن محور الجهاد يتحرك.

وفي تصريحات لجمعية عون الكنيسة المتألمة البابوية، أضاف أسقف فادا نغورما (بوركينا فاسو)، المونسنيور بيير كلافير مالغو “في ظل هذه الحالة من المعاناة الخطيرة التي يواجهها المؤمنون في بلادنا وفي منطقة الساحل عمومًا، فإن دعمكم يمتلك أهمية أكثر من أي وقت مضى، لا سيما في مجال تنشئة الكهنة الجدد”.

وأوضح المونسنيور مالغو أن “أبرشيتي هي الأكبر في البلاد وتقع في إحدى المناطق الأكثر عرضة للهجمات”، فـ”لقد تسبب العنف بنزوح عدد كبير جدًا من الناس الذين نعتني بهم”، وقد “أودعناهم في الوقت الحالي في الفصول الدراسية للمدارس، حتى لو كان هذا الأمر يعني عدم القدرة على بدء السنة الدراسية”.

أما فيما يتعلق بالانتشار المأساوي للأصولية الإسلامية خلال السنوات الأخيرة في بوركينا فاسو، فقد أشار أسقف فادا نغورما الى أنه “لا يمكنني تفسير سبب هذا النمو، فانطباعنا هو أن هناك مزيد من المجموعات التي تعمل في المنطقة نفسها”، لكن “واضح أن لكل منها خطة: احتلال منطقة الساحل بأكملها”.

ولفت الأسقف الى أن “العنف لم يؤثر حصرياً على المجتمع المسيحي”، لكن “على أية حال، عندما يتعرض المؤمنون للهجوم، يُطلب منهم دائمًا اعتناق الإسلام والتخلي عن عقيدتهم، ناهيك عن تدمير وتدنيس الرموز الدينية المسيحية”.

كما ذكر المونسنيور مالغو أن في بوركينا فاسو “من المؤلم رؤية والدين يعانيان ولا نعرف كيف نواسيهما”، لذلك “نحتاج أكثر من أي وقت مضى إلى كهنة لدعم مؤمنينا الذين أجبروا على مواجهة هذه التجارب الصعبة”.

وخلص الأسقف الى القول “لكن لسوء الحظ لا لدينا ما يكفي”، من الكهنة “في أبرشيتي تمكنا من إنشاء رعية جديدة”، مبينا أن “مؤمنيها ينتظرون، لكن لسوء الحظ ليس لدينا كهنة نرسلهم إليهم”.