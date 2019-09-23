الأمين العام للأمم المتحدة يُعلن تشكيل اللجنة الدستورية السورية

وكالة (آكي) الإيطالية للأنباء

روما ـ أعلن الأمين العام للأمم المتحدة انطونيو غويتريش تشكيل اللجنة الدستورية السورية التي ستقوم بالعمل على وضع دستور سوري وفقًا لقرار مجلس الأمن 2254، وتيسر عملها الأمم المتحدة في جنيف، على أن تبدأ أولى اجتماعاتها في الأسابيع المقبلة.

وفي بيان رسمي اليوم (الاثنين) قال غويتريش من نيويورك “يسعدني أن أعلن موافقة حكومة الجمهورية العربية السورية وهيئة التفاوض السورية على إنشاء لجنة دستورية ذات مصداقية ومتوازنة وشاملة تيسر عملها الأمم المتحدة في جنيف. أرحب بالتقدم الذي أحرزته الحكومة والمعارضة. قام مبعوثي الخاص بتيسير الاتفاق وفقًا لقرار مجلس الأمن 2254 (2015)، وسوف يجمع اللجنة الدستورية في الأسابيع المقبلة.

وأضاف “أعتقد اعتقاداً راسخاً أن إطلاق اللجنة الدستورية يقودها ويمتلكها السوريون يمكن ويجب أن يكون بداية المسار السياسي للخروج من المأساة نحو حل يتماشى مع القرار 2254 (2015) الذي يلبي التطلعات المشروعة لجميع السوريين ويستند إلى التزام قوي بسيادة البلد واستقلاله ووحدته وسلامة أراضيه. يجب أن يكون افتتاح وعمل اللجنة الدستورية مصحوبًا بإجراءات ملموسة لبناء الثقة حيث أن مبعوثي الخاص يضطلع بولايته لتسهيل عملية سياسية أوسع نحو الأمام”.

واختتم غوتيريش بالقول “إنني أُقدّر المشاركة الدبلوماسية لحكومات روسيا وتركيا وإيران في دعم إبرام الاتفاق. كما أنني ممتن لدعم أعضاء مجلس الأمن وأعضاء المجموعة المصغرة. أنا ممتن للمساهمات التي تلقاها مبعوثي الخاص من شريحة واسعة من المجتمع السوري، نساءً ورجالاً. وسيواصل مبعوثي الخاص التشاور على نطاق واسع في الاضطلاع بولايته”.

وفي رد فعل على إعلان غويتريش، قال أحمد رمضان، رئيس حركة العمل الوطني من أجل سورية، عضو الهيئة السياسية في ائتلاف المعارضة السورية إن “تشكيل اللجنة الدستورية لا يعني أن نظام الأسد قد تخلى عن عراقيله، ومنها القواعد الإجرائية، وسلامة الأعضاء المقيمين في سورية الذين سبق أن هُددوا مع أسرهم، ورفضه صياغة دستور جديد، ومطالبته برئاسة اللجنة، وأن تبدأ عملها في دمشق، إنه نظامُ مراوغ وعالمٌ عاجز” وفق تعبيره.

وكان المبعوث الأممي الخاص لسورية غير بيدرسن، قد التقى اليوم في دمشق وزير الخارجية السوري وليد المعلم ونائبه، كما أجرى اتصالاً برئيس هيئة المفاوضات السورية نصر الحريري، وقال إن المحادثات كانت “إيجابية جداً”، فيما يتعلق بمناقشة القضايا المتعلقة بتشكيل اللجنة الدستورية، وقال إنه سيقوم باطلاع الأمين العام على نتائج محادثاته هذه.

وكان بيدرسن قد زار دمشق في 10 تموز/يوليو الماضي واجتمع بوزير الخارجية السوري وليد المعلم، وقالت مصادر رسمية سورية إنه “تم تحقيق تقدم كبير والاقتراب من إنجاز اتفاق لجنة مناقشة الدستور”.

واتخذ قرار بتشكيل لجنة معنية بصياغة دستور سوري جديد أثناء مؤتمر الحوار الوطني السوري في مدينة سوتشي الروسية، أواخر كانون الثاني 2018، وتسعى روسيا أن يكوت سوتشي مرجيعتها بينما تؤكد الولايات المتحدة ودول أوربية غربية أن المرجعية يجب أن تبقى اجتماعات جنيف التي تمت برعاية دولية.