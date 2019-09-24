كونتي: سأطلب من غوتيريش تعزيز التدخل الأممي بشأن المهاجرين في ليبيا

وكالة (آكي) الإيطالية للأنباء

روما – قال رئيس الوزراء الإيطالي جوزيبي كونتي إنه “بالتأكيد سأطلب من (الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو) غوتيريش تعزيز التدخل في ليبيا”، فضلا عن “تعزيز حقوق الإنسان بمراكز الاحتجاز والاستثمار فيها”.

وفي حديثه لصحيفة (كورييري ديلا سيرا) الثلاثاء، عن الإتفاق بشأن الهجرة الذي تم التوصل إليه أمس في مالطا، أضاف كونتي “نحن في وضع حرب دقيق، لكن السيطرة على السواحل فاعلة، ونحن نبحث عن شتى الطرق لتعزيز خفر السواحل الليبي”.

أما في تصريحاته لصحيفة (لا ريبوبليكا) حول الموضع ذاته، فقد قال رئيس الحكومة إن “عمليات إعادة المهاجرين إلى أوطانهم ستكون أكثر كفاءة، وفي غضون أربعة أسابيع سيتم تحديد ما إذا كان ينبغي تشغيل عمليات الإعادة أم لا، وسترون أننا سنتمكن في الأسابيع القادمة من عمل شيء جديد”.

وبالنسبة للمهاجرين الذين اعادهم خفر السواحل الليبي، والذين ينتهي بهم المطاف في مراكز الإيواء، قال رئيس مجلس الوزراء “أنا أدرك أن كثيرين منهم في ظروف صعبة في مراكز الاحتجاز في ليبيا، ويجب أن نتدخل”، بهذا الشأن. وأردف “سأطلب من غوتيريش تعزيز التدخل الأممي، لكي تكون مراكز الحماية الدولية هذه أفضل دائما، والتعامل فيها لائق مع الجميع”.

وردا على سؤال لصحيفة (لا ستامبا)، حول ما إذا كانت هناك قضية كارولا (راكيتي، قبطان سفينة سي ووتش) أخرى، فما هو الموقف الإيطالي؟ قال كونتي “لا أحب أن أتحدث عن حالات فردية. لن نحدث فرقًا إذا صدمت سفينة إيطالية أو أجنبية زورق دورية للشرطة المالية”، فـ”سيتعامل القانون مع الآمر”. كما “لن يكون باستطاعة راكيتي أيضا، الإفلات من القواعد لمجرد أنها تقود سفينة تابعة لمنظمة غير حكومية”.