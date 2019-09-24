البابا للقمة الأممية عن المناخ: إعملوا بصدق وشجاعة ومسؤولية

وكالة (آكي) الإيطالية للأنباء

الفاتيكان ـ لمناسبة افتتاح القمة العالمية لمنظمة الأمم المتّحدة في نيويورك حول التغييرات المناخية وجّه البابا فرنسيس رسالة فيديو للمشاركين تحدّث فيها عن التحديات والحلول وعن التزام “متقلّب” من قبل الحكومات وشجّع على الاستفادة من الفرص التي لا زالت أمامنا لكي ننقذ كوكبنا المتألّم

وقال البابا في الرسالة الفيديوية التي نشرها موقع إذاعة الفاتيكان الثلاثاء، “إن التغيّر المناخي هو إحدى الظواهر الأكثر خطورة والمسببة للقلق في زمننا ونحن بحاجة أمامه لجواب جماعي ورغبة سياسية حقيقية ونماذج استهلاك جديدة أكثر ترابطًا بالكرامة البشريّة”.

وعاد البابا فرنسيس إلى موضوع عزيز على قلبه وهو أيضًا محور الرسالة العامة “كن مسبّحًا” حول العناية بالبيت المشترك، معربا عن “القلق الكبير لرؤساء الدول ورجال الأعمال والمنظمات غير الحكومية وجميع المشاركين في هذه القمّة العالمية التي تُعقد على هامش الجمعية العامة لهيئة الأمم المتّحدة”.

ويذكر أن أمين السرِّ العام لمنظمة الأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش قد قال إنه “ستتم دراسة الجهود التي يقوم بها كل فرد في ضوء مؤتمر الأطراف الخامس والعشرين حول تغيير المناخ والذي سيعقد في كانون الأوّل المقبل في تشيلي”. ولذلك “نحن بحاجة لخطط ملموسة وليس لتصريحات وحسب، من أجل تقليص انبعاث الغازات الدفيئة بنسبة 45% خلال السنوات العشرة المقبلة – كما حددت اتفاقية باريس عام 2015 – ومن أجل إيقاف المحطات الجديدة التي تعمل على الفحم ووضع حدٍّ لتمويل الطاقات الأحفوريّة”.

هذا وقد تعمّق الحبر الأعظم بالمسيرة التي تمَّ القيام بها حتى اليوم بدءًا من لقاء باريس ليتساءل حول الالتزام الفعلي للدول والذي وصفه بالـ”متقلّب” خلال هذه السنوات الأربعة وقال إنّه “لا يزال بعيدًا عن الأهداف التي تم تحديدها مسبقًا”، وتمنى في هذا السياق أن “يتمُّ تذكّر بشريّة بدايات القرن الحادي والعشرين لتحمّلها لمسؤولياتها الخطيرة”، وقال “لا يزال لدينا الوقت والحلول أيضًا لانحلال قبل أن يكون بيئي هو انحلال بشري واخلاقي واجتماعي”.

وتابع البابا “لذلك، ينبغي علينا أن نجدد نماذج الاستهلاك والإنتاج، وعمليات التربية والتوعية: نوع آخر من التقدّم والتطوّر في خدمة الشخص البشري والسلام والبيئة ويتناسب مع الكرامة البشريّة”. وبالتالي “لتحقيق هذا الهدف نحن بحاجة لثلاث ميزات أخلاقية”، واختتم “مشجّعًا المشاركين على تبنّيها وهي: الصدق والشجاعة والمسؤولية”.