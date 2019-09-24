إيطاليا: مستشفى ماتر أولبيا تميز واحتراف وتقنيات خدمة للمرضى

وكالة (آكي) الإيطالية للأنباء

سردينيا ـ تعدّ مستشفى ماتر أولبيا، نقطة مرجعية للتميّز بمجال الرعاية الصحية في سردينيا وحوض المتوسط ​​بأكمله.

المستشفى المولود من الشراكة بين مؤسسة قطر المانحة ومؤسسة أغوستينو جيميللي الجامعية في روما، أصبحت بالفعل، نقطة مرجعية لسكان منطقة غالورا وجزيرة سردينيا بأكملها. إلا أن ماتر أولبيا، تنظر إلى أبعد من ذلك وتتخذ من المرضى من جميع بلدان منطقتي المتوسط ​​والشرق الأوسط، مركزاً للتميز الذي يركز على بعض الأمراض ذات معدل إصابة عالٍ أو وبائية، مما يضمن أداءً بأعلى مستوى تكنولوجي وعلمي.

وقالت المستشفى في بيان إن “هدفنا الأساس هو ضمان جودة الرعاية للمرضى في بيئة مريحة، وشعورهم بالراحة أثناء إقامتهم في المستشفى”، وهذا “بفضل تجربة طاقم مؤهل بمستوى عالٍ وضمن نظام قادر على ربط مراكز البحوث الدولية بشبكة الرعاية الصحية في مقاطعة سردينيا”، وذلك “مع أكثر من 150 موظفًا (80٪ منهم من سردينيا)، والذين سيصبحون 500 مع وصول المستشفى إلى طاقته الإستيعابية القصوى”، مبينة أنه “في الأشهر الأولى من النشاط، حظيت ماتر أولبيا بطفرة حقيقية في الطلبات”.

واشارت ماتر أولبيا الى تمتعها بـ”القدرة على توفير الرعاية الصحية المتميزة والتميز من خلال الجمع بين أحدث التقنيات الطبية مع البحوث في مجال الوقاية من الأمراض وعلاجها”، وكذلك “بوضع الفرد في مركز عملية الرعاية، مما يقود إلى تحديد أنشطة مساعدة تدرك قيمة العلاقات”، مبينة أن “هذا المستشفى الجديد هو في الواقع في الطليعة من حيث تقديمه للمرضى أنسب طرق التشخيص والعلاج”.

هذا ويستوعب المستشفى 250 سريراً، 50 منها مخصصة للمرضى الخاصين القادرين على دفع نفقات علاجهم.