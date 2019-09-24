الخارجية الفلسطينية: معركة سياسية ودبلوماسية حقيقية في الأمم المتحدة

وكالة (آكي) الإيطالية للأنباء

رام الله – قالت وزارة الخارجية الفسلطينية إن “معركة سياسية ودبلوماسية حقيقية يخوضها الرئيس محمود عباس في أروقة الأمم المتحدة، ضد مخططات التحالف الأمريكي الإسرائيلي ومؤامراته الهادفة الى تهميش القضية الفلسطينية وحقوق شعبنا، عبر فرض أجندات واعادة ترتيب الأولويات على الساحة الدولية والشرق أوسطية على وجه الخصوص”.

وأشارت الخارجية في هذا الصدد الى “مواصلة الرئيس محمود عباس، رئيس الوزراء محمد اشتية، وزير الخارجية رياض المالكي والفريق المرافق للرئيس، عقد سلسلة طويلة وهامة من الاجتماعات واللقاءات واجراء المشاورات والاتصالات مع القادة والمسؤولين الدوليين وفي مقدمتهم الزعماء والقادة العرب ورؤساء الدول الصديقة”.

ولفتت الوزارة الى ان الاجتماعات تهدف الى “إطلاعهم على حقيقة التطورات الحاصلة على الساحة الفلسطينية وما يواجهه شعبنا من مؤامرات ومخططات لتصفية قضيته والنيل من حقوقه، بما في ذلك النتائج الكارثية للانحياز الأمريكي الكامل للاحتلال والاستيطان على المنطقة برمتها، وعلى فرص تحقيق السلام على اساس رؤية حل الدولتين، وكذلك بهدف تنسيق المواقف وتحديد الخطوات ومشاريع القرارات الفلسطينية العربية والاسلامية المزمع تقديمها خلال الدورة الحالية للامم المتحدة”.

واستنادا الى وزارة الخارجية فإنه “تبرز أهمية هذا الحراك الفلسطيني وأبعاده الراهنة وبعيدة المدى في ظل تصريحات ومواقف معلنة من أركان الحكم في كل من واشنطن وتل أبيب لاشغال العالم خلال دورة الجمعية العامة بـ(الموضوع الإيراني) على حساب مركزية القضية الفلسطينية، وأيضا في ضوء قرارات إدارة ترامب المنحازة للاحتلال والتحركات الامريكية المرتبطة بما تُسمى (صفقة القرن)”.

وقالت وزارة الخارجية “في هذا الإطار، تثمن الوزارة المواقف التي أعلنها الزعماء والملوك ووزراء الخارجية العرب المشاركين فياجتماعات الجمعية العامة للامم المتحدة، سواء أكانت تلك التي أكدوا عليها خلال لقاءاتهم الرئيس محمود عباس، أو أدلوا بها أمام وسائل الاعلام، وهو ما يكشف زيف الإدعاءات الأمريكية الإسرائيلية بشأن أية إمكانية لإعادة ترتيب الأولويات التي تضمنتهامبادرة السلام العربية”.

وأضافت “إن نجاح الدبلوماسية الفلسطينية في إبقاء القضية الفلسطينية حاضرة بقوة على رأس سلم الأولويات الدولية يؤدي في ذات الوقت الى محاصرة المؤامرة الامريكية الاسرائيلية على طريق عزلها وهو ما ظهر جلياً خلال الاجتماع الأخير لمجلس الامن حول الحالة في الشرق الأوسط”.

وتابعت وزارة الخارجية الفلسطينية “تهدف الدبلوماسية الفلسطينية الى تعميق الجبهة الدولية المؤيدة لحقوق شعبنا والمتمسكة بقواعد القانون الدولي والشرعية الدولية وقراراتها، وحصد المزيد من الإعترافات بدولة فلسطين، وترسيخ الشخصية القانونية الدولية لدولة فلسطين، والترويج لمبادرة الرئيس محمود عباس التي أطلقها في شهر شباط/فبراير 2018 والمنسجمة مع مبادرة السلام العربية، بما يؤدي الى توفير حاضنة دولية لعملية سلام ذات مغزى ومفاوضات جادة برعاية دولية متعددة الاطراف لتطبيق مبدأ حل الدولتين وفقاً للمرجعيات الدولية”.