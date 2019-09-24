ناشط إنساني إيطالي: اتفاق مالطا سلبي إن لم يؤثر على المرسوم الأمني

وكالة (آكي) الإيطالية للأنباء

روما – رأى ناشط إنساني إيطالي أن إتفاق أمس في مالطا حول توزيع المهاجرين “سلبي إن لم يؤثر على المرسوم الأمني”، لحكومة كونتي الأولى.

وتعليقا على الاتفاق الذي تم التوصل إليه أمس في مالطا بين بعض دول الاتحاد الأوروبي ومن بينها إيطاليا بشأن إدارة الهجرة، قال نائب مدير التنسيق الوطني لنشاط استقبال المهاجرين(Cnca) ، حسن باسي، على هامش مؤتمر صحافي لتقديم حملة “أرحب”، في روما الثلاثاء، إن “كلمات كونتي التي تقول إن هذه الاتفاقات لن تؤثر على نظام المراسيم الأمنية، وفق ما قرأت في الصحف هذا الصباح، هو أمر سلبي ومقلق بالنسبة لنا”.

ووفقا لما هو مذكور في مستهل الوثيقة الخاصة بالحملة المذكورة، التي تروج لها منظمات عديدة من المجتمع المدني والمؤسسات والنقابات، ومن بينها (Cnca)، فهي موجهة إلى البرلمان والحكومة للمطالبة “بإلغاء ما يسمى بالمرسومين الأمنيين وإلغاء اتفاقيات مع ليبيا”، تخص الهجرة.