إيطاليا: إقصاء مواطن جزائري بتهمة الإرتباط بداعش

وكالة (آكي) الإيطالية للأنباء

روما – أعلنت مصادر أمنية إيطالية إقصاء مواطن جزائري عن التراب الوطني بتهمة الإرتباط بتنظيم (داعش).

واضافت المصادر ذاتها، أن “الرجل ت. م. (28 عامًا)، تم اقتفاء أثره من قبل عناصر شعبة التحقيقات العامة والعمليات الخاصة (ديغوس) في روما، وسُلم إلى سلطات الجزائر”، وهو “أحد الفارين من وجه العدالة، والمحكوم عليهم بالسجن مدى الحياة لمشاركته في تنظيمات إرهابية”. وذكرت المصادر أن “ت. م. الذي كان قد تلقى حُكماً بالسجن مدى الحياة في 31 آذار/مارس 2016 من قبل محكمة بومرداس (المدينة الساحلية الجزائرية)، بتهمة الانتماء إلى تنظيم إرهابي، تم اعتقاله لتسليمه في تشرين الثاني/نوفمبر الماضي من قبل عناصر (ديغوس) روما – قسم مكافحة الإرهاب الدولي، وقد نٌقل إلى الجزائر صباح أمس لإمضاء فترة عقوبته”.

وتابعت المصادر “بحق المواطن الأجنبي، المعروف أصلا للإبلاغ عنه في مجال التعاون الدولي باعتباره على اتصال بأعضاء تنظيم (الدولة الإسلامية)، قامت الإدارة المركزية للشرطة الوقائية في وقت لاحق للبلاغ، بتفريق نشاط البحث عنه على المستوى الوطني”، كما “أدرجته السلطات الألمانية أيضاً على اعتباره مواطناً حظر عليه الدخول والإقامة في منطقة شنغن”.