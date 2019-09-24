دي مايو: حل مشكلة المهاجرين لا يتمثل بتوزيعهم على بلدان أوروبا

وكالة (آكي) الإيطالية للأنباء

روما – حذّر وزير الخارجية الإيطالي لويجي دي مايو من أن حل مشكلة الهجرة، لا يتمثل بتوزيع المهاجرين على جميع البلدان الأوروبية.

وتعليقا على الاتفاق الذي تم التوصل إليه أمس في مالطا بين بعض دول الاتحاد الأوروبي ومن بينها إيطاليا بشأن إدارة الهجرة، أضاف دي مايو في تصريحات متلفزة الثلاثاء، “كحكومة، تمكنا في غضون أيام قليلة، بفضل وزيرة الداخلية (لوتشانا) لامورجيزي، من تحقيق الهدف المتمثل بأن المهاجرين الذين يرسون في إيطاليا يرسون في أوروبا”.

وتابع “لكن حذاري من التحمس السهل، فإن الحل لا يتمثل بتوزيع المهاجرين على جميع البلدان الأوروبية، لأنهم بذلك ستتزايد أعدادهم فقط”، بل أن “الحل يكمن في عدم السماح لهم بالمغادرة بعد الآن، تحقيق الاستقرار في ليبيا، وكذلك، استمرار عمليات إعادة المهاجرين إلى أوطانهم”، التي “ستصدر عنها أخبار جديدة في غضون أيام قليلة”.