إسرائيل تعيد اعتقال وزير شؤون القدس الفلسطيني

وكالة (آكي) الإيطالية للأنباء

القدس – عاودت السلطات الإسرائيلية اعتقال وزير شؤون القدس الفلسطيني فادي الهدمي، صباح اليوم الأربعاء، بعد أن كانت قد اعتقلته قبل 3 أشهر.

وقال مساعد للوزير إن “قوات كبيرة من الشرطة والمخابرات الإسرائيلية اقتحمت منزل الهدمي في القدس الشرقية واعتقلته بعد أن نفذت عمليات تفتيش في المنزل”.

وكانت القوات الإسرائيلية قد اعتقلت الهدمي قبل 3 أشهر وحققت معه ليوم واحد حول النشاطات الفلسطينية في مدينة القدس الشرقية.

هذا وقد تزامن الإعتقال مع إعتقالات أخرى نفذتها السلطات الإسرائيلية ضد عشرات الفلسطينيين في مدينة القدس الشرقية.