رئيس وزراء إيطاليا: ننتقل من حالة الطوارئ إلى الشراكة بمجال الهجرة

وكالة (آكي) الإيطالية للأنباء

نيويورك – قال رئيس الوزراء الإيطالي جوزيبي كونتي إنه فيما يتعلق بإدارة تدفقات الهجرة، “نحن نشهد نقطة تحول موضوعياً”، حيث “يتم الانتقال من إدارة حالة طوارئ إلى إدارة هيكلية تقوم على الشراكة بين الدول”.

وأضاف كونتي في خطابه أمام الجمعية العامة للأمم المتحدة مساء أمس، أنه بالنسبة للمهاجرين “لم تتراجع إيطاليا أبدًا، لكنها لم تعد بمفردها اليوم”، كما أن “لدى أوروبا الفرصة للعب دورها دون مزيد من التأخير”.

وكان وزراء داخلية كل من مالطا، أيطاليا، فرنسا، ألمانيا بالإضافة إلى فنلندا التي ترأس الدورة الحالية للاتحاد، قد توصلوا قبل أيام في العاصمة المالطية لافاليتا، إلى اتفاق أولي لتوزيع المهاجرين الذين يتم إنقاذهم في المتوسط وإنزالهم في موانئ مالطا أو إيطاليا.