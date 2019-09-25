كونتي يدعو لإعادة إطلاق الالتزام بشأن ليبيا

وكالة (آكي) الإيطالية للأنباء

نيويورك – دعا رئيس الوزراء الإيطالي جوزيبي كونتي الى إعادة إطلاق الالتزام بشأن ليبيا.

وأضاف كونتي في خطابه أمام الجمعية العامة للأمم المتحدة مساء أمس، أن “الوقت قد حان لإعادة إطلاق الالتزام بليبيا مسالمة وموحدة ومستقلة وديمقراطية”، وأنه “يجب علينا جميعًا أن نتحرك لدعم عمل الأمم المتحدة”.

وقال رئيس الحكومة الإيطالية، “إن وقف إطلاق نار ذي مصداقية، ما هو إلا الخطوة الأولى لإعادة بدء حوار سياسي شامل”، والذي يمثل “الأداة الوحيدة للتوصل الى الهدنة”.

وأوضح رئيس مجلس الوزراء أن “من الضروري جدا أن تحترم جميع الدول الأعضاء الحصار المفروض على الأسلحة”. واختتم بالدعوة، من بين أشياء أخرى، إلى “حضور أكبر وأكثر حسماً لوكالات الأمم المتحدة”، في هذا البلد.

وكان كونتي قد قال أمس إنه “بالتأكيد سأطلب من (الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو) غوتيريش تعزيز التدخل في ليبيا”، فضلا عن “تعزيز حقوق الإنسان بمراكز إيواء المهاجرين والاستثمار فيها”.