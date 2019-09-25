مدينة فرنسية تفوز بجائزة البحث والابتكار الأوروبية

وكالة (آكي) الإيطالية للأنباء

بروكسل – قررت المفوضية الأوروبية اليوم منح لقب العاصمة الأوروبية للبحث والابتكار لعام 2019 لمدينة نانت الفرنسية، الواقعة شمال غرب البلاد.

وجاء منح هذا اللقب للمدينة الفرنسية في إطار الأيام الأوروبية للبحث والابتكار والتي تشهد تنافساً بين عدة مدن وعواصم من الدول الأعضاء في الاتحاد.

وقد تفوقت مدينة نانت على عدة مدن أوروبية شاركت في الأيام الأوروبية للبحث والإبتكار هذا العام، وحصلت على المركز الأول من بين ستة مدن وصلت للتصفيات النهائية وهي أنفرس (شمال بلجيكا)، بريستول وغلاسكو (المملكة المتحدة)، ايسبو (فنلندا)، وروتردام (هولندا).

وستحصل السلطات المحلية في نانت على جائزة عينية تقدر بمليون يورو، تقديراً لجهودها في مجالات استخدام التقنيات لتحسين حياة المواطنين وتطوير نموذج إدارة تشاركية، بينما تم تخصيص 100 ألف يورو لكل من المدن الخمس المتبقية لتعزيز مشاريع الابتكار والتحديث.

وفي هذا الإطار، أكد المفوض الأوروبي مكلف الشؤون العملية والبحث والابتكار كارلوس موداس، أن بعض المدن قدمت دليلاً واضحاً للعالم أجمع على إمكانية الجمع بين الابتكار والعملية الديمقراطية والإدارة الرشيدة.

ومضى قائلاً : “قدمت مدينة نانت نموذجاً رائعاً لكيفية تحفيز المواطنين للنهوض بتحديات مثل تحسين فعالية الطاقة وارتفاع نسب شيخوخة السكان، والتحول نحو العالم الرقمي”.

وكانت المدينة قد استثمرت خلال العام الماضي والعام الحالي في عدة مشاريع بالتعاون مع المواطنين وهيئات المجتمع المدني في مجالات التحول نحو طاقة نظيفة و إعادة استخدام مبان قديمة لأغراض حديثة وتطوير مشاريع تقنية رقمية.