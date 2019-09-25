عسكري إيطالي: اتفاق مالطا جيد لكن تلزم سيطرة على سواحلنا

وكالة (آكي) الإيطالية للأنباء

روما – أثنى عسكري إيطالي على اتفاق مالطا بشأن الهجرة، لكنه حذّر من ضرورة إعادة فرض السيطرة على سواحل البلاد.

وكان وزراء داخلية كل من مالطا، أيطاليا، فرنسا، ألمانيا بالإضافة إلى فنلندا التي ترأس الدورة الحالية للاتحاد، قد توصلوا قبل أيام في العاصمة المالطية فاليتا، إلى اتفاق أولي لتوزيع المهاجرين الذين يتم إنقاذهم في المتوسط وإنزالهم في موانئ مالطا أو إيطاليا.

وأضاف رئيس أركان البحرية السابق، الأميرال جوزيبي دي جورجي، في تصريحات الأربعاء، أن هذا الأتفاق “يفتح نافذة مهمة لتجاوز قيود معاهدة دبلن التي تنص على أن البلد الأول لدخول المهاجرين، مسؤول عن إدارة شؤونهم بشكل دائم، سواء أكانوا قد وصلوا عن طريق البحر جنوبا أو البر عبر الحدود شمال شرق أوروبا”.

وتابع العسكري، أن “أحد الجوانب التي تستحق اهتمامًا خاصًا في الإتفاق، يتمثل بالانفتاح على إعادة توزيع المهاجرين بين الدول التي تلتزم بمبادرة مالطا”، والذي “يخص الذين يصلون بواسطة سفن الإنقاذ البحري، السفن العسكرية، التجارية، وسفن المنظمات غير الحكومية، وليس من يرسو سراً بشكل مباشر على شواطئنا، بخرق مراقبة وحدات وكالة حماية الحدود الأوروبية (فرونتكس)”.

وأوضح الأميرال دي جورجي أن “الغالبية العظمى من المهاجرين غير النظاميين الذين يصلون عن طريق البحر، يدخلون إيطاليا مباشرة من سواحلنا، لا على متن سفن المنظمات غير الحكومية، البحرية، قوات حماية الموانئ… إلخ”، وإذا “لم تتم السيطرة على السواحل مرة أخرى، فسيتم تمثيل الجهات المعتمد عليها لإعادة توزيع المهاجرين بين الدول المختلفة بحصة صغيرة جدًا”.

وأردف “إن كانت عمليات الرسو الشبحية قبل اتفاق مالطا، اعتُبرت الشر الأهون من جانب الحكومات، التي فضلت التمسك بالحد من استقبال سفن الإنقاذ، وقبل كل شيء، التابعة للمنظمات غير الحكومية”، فـ”لا بد لموضوع محاربة الهجرة السرية أن يتغيّر الآن إجمالا، إن أردنا إعادة توزيع مزيد من المهاجرين غير النظاميين على بلدان أوروبا”.

ووفقًا لرئيس الأركان السابق، فـ”من الضروري مراجعة نظام المراقبة البحرية أولاً، لتفادي عمليات الرسوّ غير المنضبطة مباشرةً على السواحل، وإعادة نشر سفن البحرية على طرق عبور القوارب الصغيرة، الممتدة عبر تونس، ليبيا وبحر إيجة، وتشديد شبكات جهاز المراقبة الساحلية لـ(فرونتكس) في المياه الإقليمية الإيطالية وتلك المجاورة لها”.

وخلص الأميرال دي جورجي الى القول “لذلك سيتعين علينا العودة إلى تشكيلة مشابهة لتلك التي تم اعتمادها في عملية (بحرنا)، وإن كانت بصيغة أصغر بكثير”، من هذه الأخيرة.