إيطاليا: ديل ري تلتقي وزيرة الخارجية السودانية

وكالة (آكي) الإيطالية للأنباء

روما-نيويورك- أعلنت الحكومة الايطالية أن نائبة وزير الشؤون الخارجية والتعاون الدولي، إيمانويلا ديل ري، عقدت، على هامش الدورة 74 للجمعية العامة للأمم المتحدة في نيويورك، اجتماعًا مع وزيرة خارجية السودان، أسماء عبد الله.

ونوهت وزارة الخارجية في روما بأن هذا الاجتماع، الذي جرى أمس الثلاثاء، هو “أول اتصال بين مسؤولين في الحكومتين الإيطالية والانتقالية المدنية في السودان والتي تم تشكيلها قبل بضعة أسابيع”.

ووصفت الخارجية في مذكرة، الاجتماع بين المسؤولتين بـ”المطوّل والودي”، نوقشت خلاله “مواضيع مختلفة تتعلق بالقضايا ذات الاهتمام المشترك على المستوى الاقليمي والتعاون الثنائي” بين روما والخرطوم.

وتم خلال اللقاء “إيلاء إهتمام خاص على تأكيد إيطاليا على التعاون في المبادرات الرامية إلى مكافحة الاتجار غير المشروع ، على وجه الخصوص ذلك المتعلق بتدفقات الهجرة غير القانونية”.

كما شددت ديل ري “على دعم إيطاليا الثابت للعملية السياسية الجارية في السودان، البلد الذي يمثل شريكًا استراتيجيًا لإيطاليا في إفريقيا والذي نعلق أهمية كبيرة على إستقراره في مساره الجديد، أيضاً في سياق التوازن بالمنطقة”.