أسقف إيطالي: سنفتح موانئنا ومنازلنا للمهاجرين

وكالة (آكي) الإيطالية للأنباء

باليرمو – قال أسقف إيطالي “سنفتح الموانئ وأبواب منازلنا”، لإستقبال المهاجرين.

وأضاف رئيس أساقفة أبرشية تشيفالوه (مقاطعة صقلية ـ جنوب) المونسنيور جوزيبي مارتشانتي، أن أبرشيته تدعو “لممارسة نشاط الإستقبال احتفالا باليوم العالمي الـ105 للمهاجرين واللاجئين”. وأردف الأسقف “إنها علامة ملموسة نطالب بها ليوم الأحد، 29 أيلول/سبتمبر، عند توجيه نداء إلى أسر الأبرشية لفتح منازلها ودعوة ضيف مهاجر على مائدتها، من أحد مراكز الاستقبال المنتشرة في الإقليم، تلبية لدعوة البابا فرنسيس”.

وتابع المونسنيور مارتشانتي “دعونا ألا تغمرنا الكراهية والشعبوية والخوف من الآخرين”، بل “ليخلق فينا نور المسيح المتجسد، أو ليقوّي، عقلية الضيافة والإندماج، ليدفعنا إلى تجديد داخلي كبير يحملنا بعيدا عن رؤية الأخ المهاجر كعبءٍ علينا تحمله”.