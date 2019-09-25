إسرائيل تفرج عن وزير شؤون القدس الفلسطيني بعد التحقيق معه

وكالة (آكي) الإيطالية للأنباء

القدس– أفرجت الشرطة الإسرائيلية، مساء اليوم الأربعاء، عن وزير شؤون القدس الفلسطيني فادي الهدمي بعد اعتقاله لعدة ساعات من التحقيق معه بشأن النشاطات الفلسطينية في مدينة القدس الشرقية.

وقال طاقم الدفاع عن الهدمي إنه تم الافراج عنه وعن محافظ القدس عدنان غيث دون شروط.

وقالت الشرطة الإسرائيلية إنه “تم التحقيق مع الهدمي بشبة خرق الاتفاقيات الموقعة من خلال النشاط السياسي في مدينةالقدس“.

وكانت قوة كبيرة من الجيش والشرطة الإسرائيلية داهمت منزل الهدمي في حي الصوانة في مدينة القدس الشرقية فجر اليوم واعتقلته.

كما داهمت منزل غيث واستدعته للتحقيق .

وادانت الحكومة الفلسطينية ملاحقة المسؤولين والمواطنين الفلسطينيين في مدينة القدس من قبل السلطات الإسرائيلية. وقال الناطق باسم الحكومة إبراهيم ملحم، إن “اعتقال قوات الاحتلال الإسرائيلي، لوزير شؤون القدس فادي الهدمي، واستدعاءها محافظها عدنان غيث، سياسة بائسة تعكس حالة الافلاس لدى القادة الإسرائيليين، في تعاملهم مع المدينةالمقدسة“.

وأشار إلى ان “توقيت هذه الاعتقالات يتزامن من انعقاد أعمال الدورة الـ74 للجمعية العامة للأمم المتحدة في نيويورك، مايضيف ملفا حيا في موضوع القضية الفلسطينية، وكيفية تعامل إسرائيل القوة القائمة بالاحتلال مع القادة الفلسطينيين“.