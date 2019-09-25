دي مايو: مفوضية اللاجئين شريك مهم بإدارة تدفقات الهجرة العابرة لليبيا والنيجر

وكالة (آكي) الإيطالية للأنباء

روما- نيويورك- التقى وزير الشؤون الخارجية والتعاون الدولي لويجي دي مايو في نيويورك، على هامش أعمال الدورة 74 للجمعية العامة للأمم المتحدة، مفوض الأمم المتحدة السامي لشؤون اللاجئين، فيليبو غراندي.

وحسب مذكرة صدرت عن وزارة الخارجية في روما الاربعاء، أكد دي مايو دعم إيطاليا للمفوضية التابعة الأمم المتحدة “كشريك ذو أولوية في مساعدة اللاجئين في مناطق الأزمات الإنسانية الرئيسية الراهنة وفي إدارة تدفقات الهجرة، سيما في بلدان العبور مثل ليبيا والنيجر.

وأشارت المذكرة إلى أنه فيما يتعلق بـ”صندوق إفريقيا”، قدمت إيطاليا أكثر من 26 مليون يورو لصالح مفوضية اللاجئين، وقامت وكالة التعاون الدولي (التابعة للخارجية الايطالية) خلال العامين 2017-2018 بتمويل مبادرات لمفوضية شؤون اللاجئين بمبلغ 40.7 مليون يورو

أما بالنسبة للعام 2019، قد تمّ تخصيص مساهمات للمفوضية لصالح مبادرات الطوارئ تبلغ قيمتها حوالي 9 ملايين يورو، حوِّلت منها 800 ألف يورو بالفعل للأزمة الفنزويلية.