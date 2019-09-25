إيطاليا تتعهد بإلغاء قروضها الثنائية المقدمة للصومال

وكالة (آكي) الإيطالية للأنباء

روما-نيويورك- أكد وزير الخارجية الايطالي، لويجي دي مايو على الاهمية التي توليها بلاده تقليديا للصومال والجهود تبذلها في مجال المساعدات الإنسانية، معلناً أنه “ما إن تسمح الظروف التقنية بذلك، فإن إيطاليا سوف تلغي 100% من القروض الثنائية المقدمة للصومال”.

جاء ذلك لدى مخاطبته “إجتماعاً الرفيع المستوى” بشأن الصومال، على هامش أعمال الجمعية العامة للأمم المتحدة في نيويورك، شارك في رئاسته إلى جانب الرئيس الصومالي محمد عبد الله فرماجو، ورئيسة إثيوبيا، سهلي وورك زيودي ومساعد وزير الخارجية الامريكي للشؤون السياسية ديفيد هيل. وحضر الاجتماع رئيس مفوضية الاتحاد الأفريقي موسى فكي، المانحون الرئيسيون للصومال، والمؤسسات المالية الدولية ، وبعض وكالات الأمم المتحدة والشركاء الإقليميون لمقديشو، حسبما أفادت الخارجية الايطالية.

في كلمته، تطرق الوزير دي مايو، بعد تأكيده على الحاجة بأن “تظل القضية الصومالية ضمن أولويات الاجندة الدولية”، إلى خمسة جوانب “ذات أهمية أساسية” لمستقبل البلد هي: “الإستحقاق الانتخابيي الذي سيقود البلاد إلى صناديق الاقتراع في العام القادم، تعزيز التنسيق الدولي؛ الوضع الأمني​​- مع إيلاء اهتمام خاص إلى مسألة التصدي للتهديد الإرهابي؛ الإطار الاقتصادي، مع التركيز على الحاجة إلى تحقيق التنمية وتحسين الظروف المعيشية للصوماليين، واخيرا حالة الطوارئ الإنسانية”.