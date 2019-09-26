المفوضية الأوروبية تقلل من كلام جونسون عن ترتيبات بديلة عن اتفاق الانسحاب

وكالة (آكي) الإيطالية للأنباء

بروكسل – أكدت المفوضية الأوروبية أنها لا زالت بانتظار ما ستقدمه لندن من مقترحات وأفكار محددة بشأن تنظيم خروجها من الاتحاد (بريكست)، بشكل يتوافق مع الاتفاق المبرم بين الطرفين العام الماضي.

وأوضحت المتحدثة باسم المفوضية أن بروكسل ستدرس المقترحات البريطانية بعد تلقيها لترى مدى توافقها مع رؤيتها لشبكة الأمان، وهي لب الخلاف بين الطرفين الأوروبي والبريطاني.

وأشارت مينا أندريفا إلى أن بروكسل تلقت عدة وثائق من الطرف البريطاني، آخرها يوم أمس، منوهة بأن المشاورات التقنية تجري بين الطرفين حالياً بشأن الجمارك والصحة النباتية.

ومن المقرر أن يعقد رئيس الوفد الأوروبي لمفاوضات بريكست ميشيل بارنييه، اجتماعاً بعد ظهر الغد مع المفاوض البريطاني ديفيد باركليه.

ولكن المتحدثة تحفظت على إعطاء توصيف لنوعية المحادثات الجارية بين بروكسل ولندن حالياً، في محاولة للتقليل من شأن ما تحدث عنه رئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون من إمكانية إيجاد ترتيبات بديلة عن اتفاق بريكست الذي لا تريد بروكسل إعادة التفاوض بشأنه.

وترى بروكسل أن القمة الأوروبية المقبلة في 17 و18 الشهر القادم، ستكون موعداً حاسماً بالنسبة لبريكست، إذ يتعين على لندن أن تقدم شيئاً يمكن البناء عليه لتفادي بريكست بدون اتفاق.

وحول المناقشات العاصفة التي تمت في مجلس العموم البريطاني بعد اعادته للعمل أمس، شددت اندريفا على ضرورة احترام وحماية القيم الديمقراطية، حيث قالت: “أثبتت الأحداث ما يحصل للأفراد الذين يحاولون انتهاك هذه القيم”.