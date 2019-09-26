يونكر: رحيل شيراك أفقد أوروبا أحد أهم وجوهها

وكالة (آكي) الإيطالية للأنباء

بروكسل – اعتبر رئيس المفوضية الأوروبية المنتهية ولايته جان كلود يونكر، أن أوروبا فقدت، برحيل الرئيس الفرنسي الأسبق جاك شيراك، أحد أهم وجوهها.

جاء ذلك في رسالة تعزية مطولة بعث بها يونكر للحكومة والشعب في فرنسا بمناسبة وفاة شيراك، عن عمر يناهز 86 عاماً.

وأشار يونكر إلى أن الرئيس الفرنسي الراحل كان صاحب قناعات راسخة وشديد التمسك بالقيم الإنسانية والأخوة واحترام الآخر والتسامح.

وتحدث رئيس المفوضية الأوروبية باسهاب عن العلاقة المهنية والصداقة الشخصية التي ربطته بشيراك على مدى عقود، فـ”اليوم تفقد أوروبا أحد أهم وجوهها، رجل دولة صديق مخلص ورفيق درب”، حسب وصفه.

ومن جهته، عبر رئيس الوزراء البلجيكي شارل ميشيل، عن حزنه لرحيل الرئيس الفرنسي الأسبق.

وقال ميشيل في تغريدة على موقع التواصل الاجتماعي تويتر: “لقد كان شيراك رجلاً ذكياً، متحمساً، ودائم الانشغال بقضايا أوروبا”.