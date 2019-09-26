أساقفة إيطاليا: نطالب بحق الإستنكاف الضميري للأطباء إزاء القتل الرحيم

وكالة (آكي) الإيطالية للأنباء

روما – طالب أساقفة إيطاليا بإعطاء الحق للأطباء بممارسة الإستنكاف الضميري إزاء حالات القتل الرحيم.

وقد أعلنت دار الصحافة التابعة للجنة الاستشارية المعنية بقضية القتل الرحيم أو مساعدة المرضى على الإنتحار، الليلة الماضية أن “المحكمة الدستورية اجتمعت أمس للنظر في قضايا أثارتها محكمة النقض في ميلانو (شمال) بشأن المادة 580 من قانون العقوبات، المتعلقة بعقوبة المساعدة على انتحار من عقد العزم على إنهاء حياته”.

وفي هذا السياق، قال الأمين العام لمجلس الأساقفة الإيطاليين المونسنيور ستيفانو روسّو، إن “الأطباء وُجدوا لصون الحياة لا لإنهائها”، لذا فـ”إننا نطالب بالسماح بممارسة حق الإستنكاف الضميري”، وأنه “عندما نتحدث عن الحرية، فهذا لا يمكنه إلا أن يكون متاحاً”.

وكرر الأسقف خلال مؤتمر صحافي لتقديم البيان الختامي للإجتماع العام لمجلس الأساقفة، القول: “إن على الأطباء دعم الحياة، وليس التدخل لإنهاء حياة الناس بشكل مبكر”، مذكراً بأن “مدونة سلوك الأطباء لا توفر هذا الاحتمال”.

وكانت قالت اللجنة الاستشارية لقضية القتل الرحيم، قد قالت في بيانها السالف الذكر، إنه “في انتظار صدور الحكم، رأت المحكمة الدستورية أنه بموجب المادة 580 من القانون الجنائي، في ظل ظروف معينة، فإن الشخص الذي يسهل تنفيذ نية مريض ما بالانتحار، استناداً لقرار حر للمريض، لا يمكن معاقبته”.

وأشارت الى أن ذلك، يمكن أن يتم “شريطة أن يكون المريض مستمر بالحياة من خلال علاجات الدعم الحيوية، ويكابد بسبب أمراض لا علاج لها، والتي تمثل مصدر معاناة جسدية ونفسية، لكنه قادر تمامًا على اتخاذ قرارات حرة وواعية”.