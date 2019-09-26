صحيفة سورية: جنيف تستقبل أعضاء اللجنة الدستورية نهاية الشهر القادم

وكالة (آكي) الإيطالية للأنباء

روما- أفادت صحيفة سورية مقربة من النظام الحاكم في دمشق بأن مدينة جنيف ستستقبل أعضاء اللجنة الدستورية، في موعد مبدئي تم تحديده في الثلاثين من شهر تشرين الأول/أكتوبر القادم.

ونقلت صحيفة (الوطن) عن مصادر إعلامية “إن الدولة السويسرية ستستضيف الأعضاء البالغ عددهم 150 عضواً، على أن يتم توزيعهم على ثلاثة فنادق مختلفة، كل وفد في فندق مستقل”.

وأشارت إلى أنه “بالنسبة للاجتماع الأول، فقد وقع الاختيار على مقر الأمم المتحدة في جنيف لرمزية رعاية الأمم المتحدة لأعمال هذه اللجنة، ومن المرجح أن تستمر الجولة الأولى مدة يومين أو ثلاثة لا أكثر”.

وبالنسبة لباقي الجولات، قالت المصادر-حسب الصحيفة- “إن المبعوث الأممي غير بيدرسون سيعلن عنها لاحقاً بعد زيارة إلى دمشق مطلع الشهر القادم، لكن الترجيحات في جنيف تفيد بأن تدعى فقط اللجان المصغرة التي تضم 15 عضواً من كل وفد، في جولات تستمر أسبوعا واحدا بوتيرة يتم تحديدها لاحقاً وفقاً للتطورات”.