عمدة إيطالي: مستشفى ماتر أولبيا تميّز لسردينيا ولمنطقة المتوسط

وكالة (آكي) الإيطالية للأنباء

سردينيا ـ رأى رئيس بلدية إيطالي أن مستشفى ماتر أولبيا في مقاطعة سردينيا (جنوب) يمثل تميّزاً للجزيرة ولمنطقة المتوسط بأسرها.

وأضاف عمدة مدينة سينوربيه (جنوب سردينيا) أليساندرو پيريدّو، أن مستشفى ماتر أولبيا، الذي نشأ عن الشراكة بين الصندوق الوقفي لمؤسسة قطر، ومؤسسة مستشفى أغوستينو جيميللي الجامعي، “يمتلك إمكانات مهمة لجميع مواطني منطقتنا”.

هذا وسيشرع مبنى أولبيا أبوابه في يومه الأول، السبت القادم الموافق 28 أيلول/سبتمبر، ليكون مفتوحاً لزيارات متخصصة واختبارات تشخيصية مجانية.

وذكر العمدة پيريدّو لمجموعة (أدنكرونوس) الإعلامية الإيطالية، أن “خبرات كهذه يمكنها أن تسد الفجوة التي تظهر من البيانات المنشورة، حتى وقت قريب، والتي لم تسمح لنا بالتأكيد بالمطالبة ببعض السجلات فيما يتعلق بقوائم الانتظار”.

وتابع رئيس بلدية سينوربيه، “أما فيما يتعلق بحقوق التمتع بالرعاية الصحية، فبالإضافة إلى الامتيازات الموجودة في المنطقة أصلاً، يمكن لماتر أولبيا أن يكون مثالاً يحتذى به فيما يتعلق بالتوقيت والخدمات المقدمة”.

وأشار پيريدّو الى أنه في هذا السياق “نحتاج بالتأكيد إلى مراجعة وسائل الربط بين عاصمة المقاطعة، كالياري وأولبيا، سواء عن طريق السكك الحديدية أو عن طريق ناقلات برية، للسماح لميّزات ماتر أولبيا بأن تكون متاحة لجميع مواطني سردينيا، من الشمال إلى الجنوب”. واختتم بالقول “إنه هيكل صحي يمثل فرصة مهمة لأرضنا”.