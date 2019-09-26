دي مايو: تعزيز العمل مع فرنسا لحل سياسي للأزمة الليبية

وكالة (آكي) الإيطالية للأنباء

روما – دعا وزير الخارجية الإيطالي لويجي دي مايو الى تعزيز العمل مع فرنسا بغية إيجاد حل سياسي للأزمة في ليبيا.

وقال بيان لوزارة الخارجية والتعاون الدولي، إن الوزير دي مايو، عقد اجتماعًا “بناءً ووديًا” مع نظيره الفرنسي جان إيف لو دريان، على هامش الجمعية العامة للأمم المتحدة، في نيويورك الخميس.

وذكر البيان أن “اللقاء المتشعب المواضيع للغاية، ركز على العلاقات الثنائية والأوروبية مع التركيز بشكل خاص على ليبيا”، وفي هذا الصدد “أعرب دي مايو عن رغبته بتعزيز العمل المشترك مع فرنسا لوقف الاشتباكات الدائرة، وإعادة إطلاق العملية السياسية”.

وأشار بيان الخارجية الى “التركيز خلال اللقاء على تخفيف التوترات، والتوصل إلى وقف لإطلاق نار دائم، في ظل الامتثال التام للحظر المفروض من قبل الأمم المتحدة، وتحديد الضمانات الاقتصادية والأمنية المناسبة لإعادة بناء الثقة بين الأطراف الليبية”، المعنية بالصراع المسلح.

وكان وزير الخارجية الإيطالي، قد قال في تصريحات على هامش الجمعية العامة للأمم المتحدة، إن “بإمكاننا القيام في ليبيا بعمل جيد مع منظمات حقوق الإنسان، بشأن أسلوب معاملة المهاجرين في ليبيا”، لكن “مراكز الاحتجاز يجب أن تصبح مراكز لجوء تديرها المنظمات الإنسانية”.