نقابي إيطالي: فتح اللقاء مع الحكومة لأجل طفرة نوعية في سوق العمل

وكالة (آكي) الإيطالية للأنباء

روما – دعا نقابي إيطالي الى “فتح اللقاء بيننا وبين حكومة البلاد لأجل تحقيق قفزة نوعية”، في سوق العمل.

وفي تصريحات صحافية قبيل بدء المؤتمر حول موضوع الصحة والسلامة في العمل، في روما الخميس، أضاف رئيس اتحاد الصناعيين الإيطاليين (كونفيندوستريا)، فينتشنتسو بوتشا، “أنا هنا احتراما لعالم العمل ولأولئك الذين يمثلونه”. وأردف “أنا، مثل زملائي، أتينا جميعا من المصنع الذي يعلمنا بُعد المجتمع، الاحترام والولاء في العلاقات الصناعية”.

وتابع بوتشا على هامش المؤتمر الذي نظمه الاتحاد الإيطالي لعمال النسيج والطاقة والكيمياء (Uiltec)، أن “موضوع العمل هو موضوع محدد لا يمكن لأحد التنصل منه”. واختتم بالقول “يجب أن نعمل معًا لتحسين ظروف البلاد من وجهة نظر اقتصادية وشاملة”.