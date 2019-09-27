دي مايو: اللجنة الدستورية السورية تطور مشجِّع

وكالة (آكي) الإيطالية للأنباء

روما – رأى وزير الخارجية والتعاون الدولي الإيطالي لويجي دي مايو، أن اللجنة الدستورية السورية الجديدة تعدّ تطوراً مشجِّعاً في العملية السياسية لضمان سلام دائم في البلاد.

هذا وقد التقى دي مايو اليوم في نيويورك أمس، على هامش أعمال الجمعية العامة الـ74 للأمم المتحدة، المبعوث الأممي الخاص الى سورية غير بيدرسن، ووفقا لمذكرة لوزارة الخارجية الإيطالية، فقد “تشاطر الوزير خلال اللقاء تقييمات محدّثة عن حالة الأزمة السورية”.

وفي معرض تأكيد الوزير لمحاوره على “دعم إيطاليا الكامل لعمله وعمل الأمم المتحدة”، فقد “شارك (دي مايو) المبعوث الخاص في أمله بأن يتحد الاتحاد الأوروبي ويتحدث بصوت واحد عن الأزمة السورية”.

وخلص رئيس الدبلوماسية الإيطالية إلى القول إن “إيطاليا ستواصل أداء دورها في السياق الأوروبي ومن خلال المساهمات ببرامج الأمم المتحدة، ولا سيما فيما يتعلق بالأنشطة الإنسانية وتعزيز حضور المجتمع المدني”، في سورية.