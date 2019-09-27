مسؤول إيطالي: تجنب زيادة الضرائب التزام للحكومة

وكالة (آكي) الإيطالية للأنباء

روما – أكد مسؤول إيطالي أن “تجنب زيادة الضرائب التزام” بالنسبة للحكومة، كما “سنخصص 50 مليار يورو لصندوق على مدى 15 عاماً لأأجل التنمية المستدامة”.

وقال نائب وزير الاقتصاد، أنطونيو ميزياني، في مقابلة مع صحيفة (إل فوليو) الجمعة، “سنفعل كل ما بوسعنا لتجنب الزيادة في ضريبة القيمة المضافة”، لأن “زيادة العبء الضريبي سيكون أمراً سلبياً مضاعفاً بالنسبة لبلد في حالة ركود اقتصادي”.

واشار ميزياني الى أن “المناورة البيئية ستكون الأكبر في تاريخ بلادنا”، وهي “تميل الى تطوير وإنشاء منافذ للعمل، إنه اهتمام بالبيئة الخاصة بالعمل”، معلناً “سنعد صندوقًا بقيمة 50 مليار يورو على مدى 15 عامًا مخصصًا بالكامل للتنمية المستدامة والبنية التحتية الاجتماعية”.

واشار المسؤول بوزارة الإقتصاد، الى أنه، إضافة لما سلف ذكره “ستكون هناك إمكانية توفير مئات آلاف فرص العمل، وتعزيز الريادة الإيطالية في مجال الاقتصاد الدائري”، وكذلك “تعزيز خفض كبير لانبعاثات ثنائي أكسيد الكربون واستهلاك الطاقة في البلاد”.

وخلص ميزياني الى القول إنه “خارجاً عن أية استعارة”، فإنا “عملنا يعني الحوافز العامة للعمليات الترميم والمباني الجديدة ذات التأثير المنخفض للطاقة”.