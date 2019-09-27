عودة 3.8% من مئات آلاف النازحين الهاربين من حرب الشمال السوري

وكالة (آكي) الإيطالية للأنباء

روما ـ وثّقت الفرق الميدانية لدى منسقو استجابة شمال سورية ارتفاعاً تدريجياً بعودة النازحين السوريين الهاربين من شمال غرب البلاد، وتحديداً ريف إدلب الجنوبي إلى بلداتهم وقراهم، ووثقوا عودة أكثر من 5400 مدنياً من أهالي المنطقة خلال الساعات الماضية، ليصل عدد من عاد من النازحين الهاربين جراء الحملة العسكرية التي شنتها روسيا والنظام السوري على المنطقة إلى أكثر من 38 ألف مدني، وهو ما يعادل 3.8% من إجمالي النازحين.

ولأن المنسقون توقعوا ارتفاع أعداد النازحين العائدين في الأيام المقبلة، حذّروا من ضعف العمليات اللوجستية في المنطقة والتي تتيح المجال لتأمين متطلبات العيش الطبيعي للعائدين، ومن التقصير في تقديم الدعم الإنساني للمدنيين في شمال غرب سورية عموماً وخاصة القاطنين في المخيمات المنتشرة في المنطقة والتي تجاوز عددها 1153 مخيماً يقطنها نحو 1.2 مليون إنسان.

كما حذّروا بشدة من مخلفات الذخائر غير المتفجرة المتبقية في المنطقة، وشددوا على أن العملية التعليمية متوقفة خاصة بعد تخفيض الدعم المقدم لمديريات التربية والتعليم والتدمير الممنهج للمؤسسات التعليمية الذي تسببت به الحملة العسكرية الأخيرة، والتي تجاوزت أكثر من 216 منشأة تعليمية.

وتشهد مناطق شمال غرب سورية هدوءاً حذراً بعد وقف إطلاق النار أحادي الجانب الذي أعلنت عنه روسيا في 31 آب/أغسطس الماضي، بعد نزوح وصفته بعض المنظمات المعنية بأنه أكبر نزوح من مناطق سورية منذ بدء الأزمة عام 2011، لكن المعارضة السورية التي تراقب أوضاع هؤلاء الناحين تُشكك في أن يعودوا إلى مناطقهم دون حل سياسي أمني يضمن الأمن لهؤلاء.

ووفق أرقام المنظمات المعنية فقد بلغ عدد النازحين الهاربين من شمال غرب سورية منذ بداية الحملة العسكرية التي شنها النظام السوري وروسيا على إدلب وحماة منذ 2 شباط/فبراير الماضي بلغ أكثر من 855 ألف نازح ونازحة، ضمن أكثر من 131 ألف عائلة.